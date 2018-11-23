Аргентинский защитник «Зенита» поделился эмоциями от климата в России

Игрок сине-бело-голубых отметил, что после переезда с семьей из Аргентины, долго не мог привыкнуть к холоду.

"Как справляемся с зимой в России? Нас заранее предупреждали, чего ждать, но первая зима тут все равно была непростой. В Аргентине я помню лишь один случай выпадения снега, а тут пять-шесть месяцев видишь его ежедневно. Это красиво и интересно, но тяжеловато морально. Хотя мы готовились к этому, но в первую зиму проводили много времени дома, включая отопление на полную катушку. Но это был интересный опыт", — поделился историей Маммана.

Напомним, что защитник перешел в петербургский клуб из французского "Лиона" в конце июля 2017 года.