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Аргентинский защитник «Зенита» поделился эмоциями от климата в России 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник петербургского "Зенита" Эмануэль Маммана высказался относительно климата в России, передает "Чемпионат".
Игрок сине-бело-голубых отметил, что после переезда с семьей из Аргентины, долго не мог привыкнуть к холоду.
"Как справляемся с зимой в России? Нас заранее предупреждали, чего ждать, но первая зима тут все равно была непростой. В Аргентине я помню лишь один случай выпадения снега, а тут пять-шесть месяцев видишь его ежедневно. Это красиво и интересно, но тяжеловато морально. Хотя мы готовились к этому, но в первую зиму проводили много времени дома, включая отопление на полную катушку. Но это был интересный опыт", — поделился историей Маммана.
Напомним, что защитник перешел в петербургский клуб из французского "Лиона" в конце июля 2017 года.
Ранее бывший тренер лондонского "Челси" и петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш изъявил желание работать в итальянской Серии А.
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