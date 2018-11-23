Защитник «Зенита» назвал причины успеха Дзюбы в нынешнем сезоне

Защитник петербургского "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал игру одноклубника и нападающему сборной России Артема Дзюбы, передает "РИА Новости"

Игрок сине-бело-голубых отметил, что форвард изменил после чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"Думаю, сейчас пришло его время. Даже в прошлом сезоне он показывал отличный футбол в "Зените", был здорово готов физически. А то, что случилось с ним на чемпионате мира — мечта любого футболиста. Здорово, что он почувствовал уверенность в себе, а партнеры доверились ему. Тренер сборной России дал ему большую свободу, а Дзюба все это использовал", — поделился мнение серб.

Также он рассказал о народной любви к футболисту национальной команды.

"Все футболисты любят ощущать себя героями, любят чувствовать уважение со стороны болельщиков. Но в такой ситуации важно контролировать себя. Не задвигать футбол на второй план, оставаться спокойным внутри и знать, что самое главное — это работа, это голы. Важно, чтобы Дзюба не терял этого чувства. В остальном такое внимание — только позитив. Не только Дзюба, но и остальные игроки российской сборной чувствуют разницу в отношении публики после чемпионата мира", — подчеркнул Иванович.

Дзюба в нынешнем сезоне оформил 10 голов в 20 матчах за "Зенит".

Ранее нападающий сборной России поделился эмоциями после признания его лучшим игроком национальной команды в Лиге наций.