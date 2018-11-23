Полузащитник махачкалинского "Анжи" Владислав Кулик прокомментировал финансовые проблемы клуба, передает "Советский спорт".
Хавбек нашел положительные стороны данной ситуации.
"Анжи, как известно, обновился на 90 процентов. С каждой игрой мы лучше понимали, что делать и как играть, мы двигались к своей цели. Постепенно понимание игры и сыгранность начали давать плоды. Так мы обыграли "Динамо", "Зенит", "Енисей". Получается, что, да, мы закалились. В силу финансовых проблем каждый из нас хочет доказать, что он чего-то хочет, чего-то может, а также показать — на поле играют не деньги, а именно футболисты", — приводит слова Кулика пресс-служба команды.
После 14-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Анжи" занимает предпоследнюю строчку, набрав 13 очков.
Ранее генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов высказался относительно инициативы Российского футбольного союза (РФС) внедрить системы видеопомощи арбитрам (ВАР).