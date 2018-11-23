Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хавбек «Анжи» нашел плюсы в финансовых проблемах клуба 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник махачкалинского "Анжи" Владислав Кулик прокомментировал финансовые проблемы клуба, передает "Советский спорт".
Хавбек нашел положительные стороны данной ситуации.
"Анжи, как известно, обновился на 90 процентов. С каждой игрой мы лучше понимали, что делать и как играть, мы двигались к своей цели. Постепенно понимание игры и сыгранность начали давать плоды. Так мы обыграли "Динамо", "Зенит", "Енисей". Получается, что, да, мы закалились. В силу финансовых проблем каждый из нас хочет доказать, что он чего-то хочет, чего-то может, а также показать — на поле играют не деньги, а именно футболисты", — приводит слова Кулика пресс-служба команды.
После 14-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Анжи" занимает предпоследнюю строчку, набрав 13 очков.
Ранее генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов высказался относительно инициативы Российского футбольного союза (РФС) внедрить системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Газета.Ru: последние новости
СМИ: Роналду и Месси не войдут в тройку претендентов на "Золотой мяч" Иванович: без Кокорина в "Зените" нет футбола Аргентинский защитник "Зенита" поделился эмоциями от климата в России
Комментарии
Владислав Кулик , Зенит , РФС , Советский спорт , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов58
Валуев признался в опухоли мозга210
В семье Хабиба случилось горе46
Бойцу UFC пришлось гуглить соперника-россиянина
Дело Мамаева и Кокорина обрело новый поворот309
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
00:21
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов
Футбол
01:03
Кокорин и Мамаев откупились от водителя?
Футбол
01:06
Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник поправился
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение