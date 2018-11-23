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Адвокат Мамаева назвал обвинения Пака надуманными и необоснованными 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат полузащитник "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент не будет платить компенсацию начальнику департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денису Паку и чиновнику Сергею Гайсину, передает "Спорт-Экспресс".
Защитник утверждает, что хавбек "горожан" не принимал участие в их избиении.
"Мамаев не причастен к этому эпизоду, поэтому нет, не выплачивал. Мы обжалуем обвинение в избиении Пака и Гайсина. Оно, на наш взгляд, подлежит полному исключению — как надуманное и необоснованное", — подчеркнул Бушманов.
До этого футболист выплатил компенсацию водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку.
Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе, ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал скандал с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и Мамаева.
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Николай Валуев , Игорь Бушманов , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Ольга Ушакова , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минпромторг , Зенит , Госдума , Футбол
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