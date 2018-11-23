Адвокат Мамаева назвал обвинения Пака надуманными и необоснованными

Защитник утверждает, что хавбек "горожан" не принимал участие в их избиении.

"Мамаев не причастен к этому эпизоду, поэтому нет, не выплачивал. Мы обжалуем обвинение в избиении Пака и Гайсина. Оно, на наш взгляд, подлежит полному исключению — как надуманное и необоснованное", — подчеркнул Бушманов.