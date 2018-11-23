Главный тренер Зенита Сергей Семак перед матчем 15-го тура премьер-лиги с Ростовом рассказал о состоянии игроков, получивших травмы и вернувшихся из расположения сборных.
Что касается Дзюбы, проблема не может испариться или растаять, приводит слова Семака официальный сайт клуба. Будем смотреть на его состояние, насколько он готов сыграть. Ситуация к концу года усложняется: усталость, травмы, дисквалификации. Поэтому работы больше.
Что касается Мамманы, то у него есть определенное повреждение, к сожалению. Паредесу нужно акклиматизироваться, втянуться. Любой перелет, особенно такой, не идет на пользу, даже мешает. Думаю, функциональное состояние позволит сыграть на хорошем уровне.
Смольников начинает тренироваться с нами, Маркизио тренируется. Насколько они будут готовы к игре, мы решим в ближайшее время.
Напомним, 25 ноября Зенит сыграет с Ростовом на стадионе Санкт-Петербург. Начало матча 19:00 (мск).