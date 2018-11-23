Дзюба пошутил над шубой журналиста 

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал внешний вид одного из журналистов, приехавшего на тренировочную базу команды, передает Sport24.
Форвард пошутил над шубой представителя СМИ.
"Новосельцеву верните, пожалуйста, шубу, я прошу! А то Ванька приезжал сейчас, искал. Валентин Юдашкин", — сказал Дзюба.
Напомним, сине-бело-голубым предстоит встреча с "Ростовом", которая состоится 25 ноября в 19.00 по московскому времени в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее защитник петербургского клуба Бранислав Иванович прокомментировал арест нападающего Александра Кокорина.