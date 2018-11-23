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Дзюба пошутил над шубой журналиста 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал внешний вид одного из журналистов, приехавшего на тренировочную базу команды, передает Sport24.
Форвард пошутил над шубой представителя СМИ.
"Новосельцеву верните, пожалуйста, шубу, я прошу! А то Ванька приезжал сейчас, искал. Валентин Юдашкин", — сказал Дзюба.
Напомним, сине-бело-голубым предстоит встреча с "Ростовом", которая состоится 25 ноября в 19.00 по московскому времени в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее защитник петербургского клуба Бранислав Иванович прокомментировал арест нападающего Александра Кокорина.
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Валентин Юдашкин , Артем Дзюба , Александр Кокорин , Зенит , Футбол , Видео
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