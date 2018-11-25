Защитник «Ювентуса» назвал Роналду лучшим игроком в мире

Игрок "старой синьоры" заявил, что это была значимая победа для команды.

"Было жизненно необходимо одержать победу в этом матче, чтобы сохранить место на вершине турнирной таблицы и увеличить отрыв от команд, преследующих нас. Мы смогли продемонстрировать слаженную командную работу", — отметил спортсмен.

Также он выделил футболистов, которые отличились голами в матче.

"Марио Манджукич всегда был игроком, обладающим харизмой. Он всегда привносит что-то свое в командный дух. Я рад, что он забил, и рад за команду. Криштиану Роналду — настоящий профессионал, которые всегда выкладывает до конца. "Ювентус" приобрел лучшего игрока в мире", — цитирует Бонуччи пресс-служба итальянской команды.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Таким образом, туринский клуб с 37 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. СПАЛ (13 очков) занимает 15-е место.

Ранее Роналду забил девятый мяч в 13 дебютных матчах за клуб в чемпионате Италии и повторил рекорд команды.