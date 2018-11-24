Защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике хочет купить клуб, а также создать новый футбольный турнир, сообщает "Советский спорт".
Пике владеет одной из инвестиционных компаний. Игрок сообщил, что у него в разработке два проекта.
"Мы работаем над двумя проектами. Один из них — покупка команды. Другой — создание нового футбольного турнира или использование уже существующего турнира. Я не могу сказать больше, но это два очень хороших проекта", — приводит слова защитника Mundo Deportivo.
Стоит отметить, что Пике является одним из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса — крупнейшего командного соревнования в мужском теннисе.
Ранее сообщалось, что карточку с автографом Майкла Джордана купили за 95 тысяч долларов.