Защитник «Барселоны» Пике хочет купить футбольный клуб

Пике владеет одной из инвестиционных компаний. Игрок сообщил, что у него в разработке два проекта.

"Мы работаем над двумя проектами. Один из них — покупка команды. Другой — создание нового футбольного турнира или использование уже существующего турнира. Я не могу сказать больше, но это два очень хороших проекта", — приводит слова защитника Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что Пике является одним из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса — крупнейшего командного соревнования в мужском теннисе.