Кононов поделился впечатлениями от победы «Спартака»

"После матча поблагодарил всех с победой. Считаю, неплохая игра. Были хорошие моменты, которые нам бы хотелось видеть и в дальнейшем. Не могу сказать, что были провалы, но, конечно, надо улучшать игру. Это в первую очередь. Первая победа — она всегда тяжелая, я очень рад.

Я человек позитивный и всегда верю только в лучшее. Сегодня, конечно, я верил только в победу. Так получилось, что мы ее добились", — сказал Кононов в эфире "Матч Премьер".

Также специалист высказался о проведенных заменах.

"Они планировались. У нас достаточно хорошая скамейка запасных была сегодня. Я во всех игроках уверен, верю в них. Любой из них может выходить в стартовом составе", — отметил Кононов.