Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кононов поделился впечатлениями от победы «Спартака» 

Газета.Ru + ещё 52 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал результат матча 15-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
"После матча поблагодарил всех с победой. Считаю, неплохая игра. Были хорошие моменты, которые нам бы хотелось видеть и в дальнейшем. Не могу сказать, что были провалы, но, конечно, надо улучшать игру. Это в первую очередь. Первая победа — она всегда тяжелая, я очень рад.
Я человек позитивный и всегда верю только в лучшее. Сегодня, конечно, я верил только в победу. Так получилось, что мы ее добились", — сказал Кононов в эфире "Матч Премьер".
Также специалист высказался о проведенных заменах.
"Они планировались. У нас достаточно хорошая скамейка запасных была сегодня. Я во всех игроках уверен, верю в них. Любой из них может выходить в стартовом составе", — отметил Кононов.
Встреча между "Спартаком" и "Крыльями Советов", прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Газета.Ru: последние новости
Кононов высказался о травме Зобнина Полузащитник "Барселоны" может пропустить остаток сезона из-за травмы ФИФА обвинили в сокрытии допинга в России перед ЧМ-2018
Комментарии2
Олег Кононов , Спартак , Газета.Ru , Советский спорт , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Такого количества негатива я не ждала»104
Ягудин ответил на жесткий выпад Плющенко59
Орсера разочаровала Медведева30
Авербух прокомментировал выступление Медведевой в Гренобле2
Траньков рассказал о самочувствии Тарасовой
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение