Кононов поделился впечатлениями от победы «Спартака» 

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал результат матча 15-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
"После матча поблагодарил всех с победой. Считаю, неплохая игра. Были хорошие моменты, которые нам бы хотелось видеть и в дальнейшем. Не могу сказать, что были провалы, но, конечно, надо улучшать игру. Это в первую очередь. Первая победа — она всегда тяжелая, я очень рад.
Я человек позитивный и всегда верю только в лучшее. Сегодня, конечно, я верил только в победу. Так получилось, что мы ее добились", — сказал Кононов в эфире "Матч Премьер".
Также специалист высказался о проведенных заменах.
"Они планировались. У нас достаточно хорошая скамейка запасных была сегодня. Я во всех игроках уверен, верю в них. Любой из них может выходить в стартовом составе", — отметил Кононов.
Встреча между "Спартаком" и "Крыльями Советов", прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.