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Адвокат Кокорина объяснила причины нападения на чиновника 

Lenta.ru + ещё 5 49 минут назад
Фото: @stukalova_official
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, в Instagram-аккаунте рассказала о ходе расследования.
«Уважаемые подписчики! У меня теперь к вам вопрос в правовом смысле. Если бы вашу спутницу публично назвали "шлюха", а вас тут же "петухом" в самом уничижительном смысле этого слова и, более того, "у***ном", что бы вы сделали?», — написала Стукалова.
По словам адвоката, причины конфликта кроются в поведении пострадавших.
«<…> из содержания видеороликов очевидно, что кроме Соловчука (водителя телеведущей Ольги Ушаковой — прим. "Ленты.ру") ни с кем из окружающих никаких конфликтов не было. Аналогичного характера ситуация содержится в видеороликах с участием законопослушного гражданина Пака, так как никого из посетителей кафе стулом по руке не били, вопреки представлениям о хулиганстве», — отметила она.
8 октября Кокорин вместе с полузащитником Краснодара Павлом Мамаевым стал участником двух драк в Москве. Сначала они избили Виталия Соловчука, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
На футболистов возбуждено три уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Побои». Мамаев и Кокорин будут находиться под стражей до 8 декабря.
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Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Татьяна Стукалова , Ольга Ушакова , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минпромторг , Зенит , Lenta.ru , Футбол
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