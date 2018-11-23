bwin предложил суперкоэффициенты на матчи выходных дней

Сегодня стартует очередной футбольный уикенд. Матчем «Ахмат» — ЦСКА начнется очередной тур в Российской премьер-лиге, кроме этого большой футбол также возвращается в Европу. После двух недель перерыва на Лигу наций УЕФА, нас ждут мощные матчи очередного фут-больного уикенда.

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициенты на главные матчи вы-ходных дней. При этом, букмекер предложит всем новым клиентам страховку на первую ставку: новые клиенты смогут получить возврат по первому пари, если оно проиграет.

Актуальный список суперкоэффициентов всегда доступен на сайте у букмекера.