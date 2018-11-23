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bwin предложил суперкоэффициенты на матчи выходных дней 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: bwin
Сегодня стартует очередной футбольный уикенд. Матчем «Ахмат» — ЦСКА начнется очередной тур в Российской премьер-лиге, кроме этого большой футбол также возвращается в Европу. После двух недель перерыва на Лигу наций УЕФА, нас ждут мощные матчи очередного фут-больного уикенда.
Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициенты на главные матчи вы-ходных дней. При этом, букмекер предложит всем новым клиентам страховку на первую ставку: новые клиенты смогут получить возврат по первому пари, если оно проиграет.
Например, поставить на то, что в матче «Тоттенхэм» — «Челси» будет забито не менее 4 мячей (тотал больше 3,5), можно по коэффициенту 2.95.
Месси забьет гол и «Барселона» победит — такой исход оценен аналитиками по коэффициенту 3.75.
Особенно примечательным выглядит предложение на воскресный матч «Спартака»: команда выиграет первую половину и весь матч за 2.70. Матч станет первым для Олега Кононова у руля «красно-белых».
Актуальный список суперкоэффициентов всегда доступен на сайте у букмекера.
Зарегистрироваться и заключить пари
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Олег Кононов , Спартак , Футбол
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