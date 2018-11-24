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Акинфеев стал рекордсменом по числу сыгранных матчей за один клуб 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: EPA
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 15-го тура чемпионата России по футболу против грозненского "Ахмата" установил новый отечественный рекорд по количеству игр, проведенных им за один клуб. На его счету стало 582 встречи за армейцев.
Он перебил прежнее достижение, принадлежавшее форварду киевского "Динамо" Олегу Блохину. Как сообщает "Советский спорт", киевлянин установил рекорд по числу матчей, сыгранных за один клуб 20 ноября 1987 года. В тот день он провел за динамовцев 581 встречу.
В российской истории ближайший преследователь Акинфеева Сергей Игнашевич сыграл за ЦСКА 541 матч. Однако он уже завершил карьеру. Из действующих футболистов ближайшим преследователем армейского вратаря является защитник "Зенита" Александр Анюков. На его счету 402 игры.
Напомним, что ЦСКА на выезде победил "Ахмат" со счетом 2:0 и переместился на третье место в чемпионате России.
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Олег Блохин , Александр Анюков , Сергей Игнашевич , Игорь Акинфеев , Зенит , Футбол
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