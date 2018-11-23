6 ставок на главные матчи выходных в европейском футболе

24 ноября

"Тоттенхэм Хотспур" — "Челси"

Обычно матчи сразу после перерывов на игры сборных получаются непредсказуемыми: топ-клубы лишаются на полторы недели своих лучших игроков, которые возвращаются в разном состоянии. Можно и просто лишиться лидеров, как недавно случилось с "ПСЖ".

"Тоттенхэм" провёл в этом сезоне два матча после международной паузы: абсолютно заслуженно проиграл дома "Ливерпулю" (1:2 с голом престижа на 93-й минуте и 3-9 по ударам в створ) и одолел на выезде "Вест Хэм" (1:0, 4-4 по ударам в створ).

"Челси" после перерыва выступил более уверенно: домашний разгром "Кардиффа" (4:1) и драматичный матч с "Манчестер Юнайтед" , где лондонцы были лучше, но в итоге едва спаслись от поражения (2:2). По качеству игры синие тоже посильней, да и проблем с травмами меньше.

При этом команда Маурицио Сарри солидно проводит большие матчи. Победа над "Арсеналом" (3:2), ничьи с "Ливерпулем" и "МЮ" (1:1). Шансы "Челси" явно смотрятся лучше. Победа гостей в БК «Лига Ставок» идёт за 2.60, а П2 с нулевой форой — за 1.81. Что выбрать — ваше решение ( Сделать ставку

Правда, загадочным фактором встречи может стать газон. Осенью на «Уэмбли» были организованы три матча NFL, и с тех пор поле до сих пор не пришло в нормальное состояние. В теории это должно осложнить созидание и снизить количество опасных моментов.

Учитывая этот икс-фактор можно рассмотреть ещё несколько вариантов. "Обе забьют — нет" за 2.35 и "тотал меньше 2,5 мячей" за 2.20 в БК "Лига Ставок", например ( Сделать ставку

"Атлетико" — "Барселона"

Схватку «Атлетико» и «Барселоны» можно назвать главным матчем этих выходных. Каталонцы с 24 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, мадридцы отстают от сине-гранатовых всего на один балл. В случае победы "Атлетико" оставит соперника позади.

Правда, в последнее время подопечные Диего Симеоне играют с "Барсой" не лучшим образом. Три поражения и три ничьих в шести предыдущих встречах. Последняя победа в рамках чемпионата Испании и вовсе датирована февралем 2010 года (2:1).

У "Барселоны" вернулся в строй Лионель Месси , но и у хозяев есть сдержанный повод для оптимизма. Диего Коста в начале этой недели приступил к тренировкам в общей группе. Правда, его участие в матче по-прежнему остаётся под вопросом. Та же ситуация со Стефаном Савичем Лукасом Эрнандесом , а также Диего Годином, Коке и Тома Лемаром.

Стоит признать, что составы вряд ли будут оптимальными. У "Барселоны" проблемы с центральными защитниками, плюс не поможет бесценный для баланса в игре Ракитич. У Диего Симеоне головной боли не меньше: вероятность ошибок при вылете нескольких футболистов становится выше, потому что падает уровень сыгранности.

А теперь статистика: в пяти из шести очных встреч забивали обе команды. При этом классический вариант "обе забьют" идёт за вполне приличные 1.80 в БК «Лига Ставок». У соперников топовые вратари, но ослабленная защита и мощнейшие линии атаки. Так что "Тотал больше 2,5 мячей" за 2.05 — тоже неплохо ( Сделать ставку

25 ноября

"Спартак" — "Крылья Советов"

Это будет первый матч Олега Кононова у руля красно-белых. Чего ждать от хозяев — абсолютно непонятно. Ситуация осложняется тем, что у самарцев тоже новый тренер — Миодраг Божович возглавил команду всего полтора месяца назад.

Показывать искромётный футбол "Спартаку" особенно не с чего: фланги выглядят ужасно, опорная зона провисает, а позиционного нападения как такового нет.

Лобовая победа "Спартака" оценивается в 1.67 в БК «Лига Ставок». Можно не мудрить и взять её. Здорово выглядит предложение "победа гостей и тотал меньше 3,5 мячей" за 2.15 ( Сделать ставку

Можно взять и П2 + ТМ 2,5 мячей за 3.40, но самарцы в последнее место добавили впереди ( Сделать ставку