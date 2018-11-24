«Ювентус» объявил имя нового гендиректора клуба

По информации пресс-службы черно-белых, на данном посту он заменил Джузеппе Маротту, который теперь работает генеральным менеджером в миланском "Интере".

Кроме того, СМИ сообщают, что Паратичи способствовал трансферной кампании "Ювентуса" этим летом. По данным Football Italia, именно он стал одним из инициаторов перехода португальского нападающего Криштиану Роналду из "Реала"

После 12-ти туров "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии и имеет в своем активе 34 очка. В Лиге чемпионов "бьянконери" лидируют в группе Н с девятью баллами.