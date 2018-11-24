Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин негативно высказался о возможном решении провести матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красноярским "Енисеем" и грозненским "Ахматом" в крытом манеже.
"Слова подбирать сложно. Это катастрофа. Клоунада. Цирк. Как угодно называйте, но только это не матч российской футбольной премьер-лиги. Что больше всего в этой ситуации возмущает? Абсолютно все. Как и когда это принято. Кем это принято. Если говорят о формулировке "в виде исключения", то давайте разрешим в виде исключения выйти на поле 10 иностранцам. Почему нет? Если у нас все возможно в виде исключения, то надо и это разрешить", — цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".
Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) выступила против решения Российского футбольного союза (РФС) провести встречу между "Енисеем" и "Ахматом" в манеже.
Игра запланирована на 1 декабря.