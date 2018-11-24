Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карпин назвал «клоунадой» и «цирком» решение провести матч РПЛ в манеже 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин негативно высказался о возможном решении провести матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красноярским "Енисеем" и грозненским "Ахматом" в крытом манеже.
"Слова подбирать сложно. Это катастрофа. Клоунада. Цирк. Как угодно называйте, но только это не матч российской футбольной премьер-лиги. Что больше всего в этой ситуации возмущает? Абсолютно все. Как и когда это принято. Кем это принято. Если говорят о формулировке "в виде исключения", то давайте разрешим в виде исключения выйти на поле 10 иностранцам. Почему нет? Если у нас все возможно в виде исключения, то надо и это разрешить", — цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".
Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) выступила против решения Российского футбольного союза (РФС) провести встречу между "Енисеем" и "Ахматом" в манеже.
Игра запланирована на 1 декабря.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: игрок "Реала" провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов "Ювентус" объявил имя нового гендиректора клуба Дзюба пошутил над шубой журналиста
Валерий Карпин , РФС , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он вымогает у меня деньги и запугивает»14
Ягудин ответил на жесткий выпад Плющенко32
«Звони на этот номер в любой ситуации»119
Медведева вновь упустила лидерство16
Медведева сделала заявление после короткой программы3
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
00:21
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов
Футбол
00:15
Дзюба пошутил над шубой журналиста
Футбол
01:03
Кокорин и Мамаев откупились от водителя?
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение