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УЕФА прокомментировал информацию об употреблении допинга капитаном «Реала» 

Газета.Ru + ещё 22 1 час назад
Фото: epa
Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали информацию о том, что защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос был уличен в нарушении антидопинговых правил. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА, в организации опровергли факт положительной допинг-пробы у испанского футболиста.
"УЕФА категорически отвергает необоснованные обвинения, касающиеся информации про положительный результат на допинг. Вся антидопинговая работа УЕФА проводится в полном соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). УЕФА информирует WADA и ФИФА обо всех случаях, как это требует кодекс WADA, приводя всю подробную информацию, доклады специалистов и факты во время расследования подобных дел", — говорится в сообщении.
Также в УЕФА подчеркнули, что представители организации и WADA имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на любое решение, которое касается допинг-контроля. Однако ни УЕФА, ни WADA жалоб на данный момент не предоставляли.
Ранее Football Leaks опубликовал информацию о том, что Рамос провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов сезона-2016/17. По данным источника, в его пробе был обнаружен запрещенный препарат дексаметазон.
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УЕФА , Реал , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС , Футбол
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