УЕФА прокомментировал информацию об употреблении допинга капитаном «Реала»

"УЕФА категорически отвергает необоснованные обвинения, касающиеся информации про положительный результат на допинг. Вся антидопинговая работа УЕФА проводится в полном соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). УЕФА информирует WADA и ФИФА обо всех случаях, как это требует кодекс WADA, приводя всю подробную информацию, доклады специалистов и факты во время расследования подобных дел", — говорится в сообщении.

Также в УЕФА подчеркнули, что представители организации и WADA имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на любое решение, которое касается допинг-контроля. Однако ни УЕФА, ни WADA жалоб на данный момент не предоставляли.

Ранее Football Leaks опубликовал информацию о том, что Рамос провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов сезона-2016/17. По данным источника, в его пробе был обнаружен запрещенный препарат дексаметазон.