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Адвокат Кокорина рассказала об оскорблениях в адрес игрока 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала об оскорблениях в адрес футболиста, которые позволяли себе водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак, сообщает "Советский спорт".
"Относительно ряда публикаций на различных интернет-ресурсах об инициативной роли водителя Соловчука могу порекомендовать вам еще раз более внимательно проанализировать видеоролики, размещенные в интернете, из содержания которых очевидно, что кроме него ни с кем из окружающих никаких конфликтов не было, а это прямо указывает на конкретные причины конфликта только с ним. Аналогичного характера ситуация содержится в видеороликах с участием законопослушного гражданина Пака, так как никого из посетителей кафе стулом по руке не били, вопреки представлениям о хулиганстве. Участники конфликта в лице братьев Кокориных, пребывая в СИЗО, находятся в хорошей форме. До настоящего времени свои денежные средства никому не перечисляли. Уважаемые подписчики! У меня теперь к вам вопрос в правовом смысле. Если бы вашу спутницу публично назвали "шлюха", а вас тут же "петухом" в самом уничижительном смысле этого слова. Что бы вы сделали?" — написала Стукалова в инстаграме.
Ранее стали известны новые подробности драки полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и Кокорина с водителем.
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Комментарии1
Павел Мамаев , Татьяна Стукалова , Денис Пак , Виталий Соловчук , Минпромторг , Зенит , ФСИН , Советский спорт , Футбол
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