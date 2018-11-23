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«Локомотив» сенсационно проиграл «Уралу» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В рамках 15-го тура РПЛ "Локомотив" на своем стадионе уступил "Уралу".
Таким образом, "железнодорожники" опустились на 4-е место в турнирной таблице, а "Урал" приблизился к еврокубковой зоне, от которой его теперь отделяет всего одно очко.
"Локомотив" — "Урал" 1:2  Голы: Смолов, 26 — 1:0, Кулаков, 31 — 1:1, Эль-Кабир (пен), 51 — 1:2  "Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Игнатьев, 57), Рыбус, Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тугарев (Фарфан, 46), Смолов (Эдер, 77).
"Урал": Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Бавин, Фидлер, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Ильин.
Предупреждения: Ан. Миранчук (15), Ильин (25), Кулаков (75).
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