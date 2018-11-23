Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» опроверг информацию о положительном допинг-тесте Рамоса 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением по поводу появившихся в СМИ слухов, согласно которым капитан команды Серхио Рамос сдал положительный допинг-тест после финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 с туринским «Ювентусом».
«Рамос никогда не нарушал антидопинговые правила», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
В «королевском» клубе также рассказали, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запросил информацию и закрыл вопрос по этому поводу.
«Что касается остальной части опубликованной ранее информации, то клуб не считает нужным комментировать подобное в виду отсутствия доказательств вины», — написано в заявлении.
Ранее сообщалось, что капитан «Реала» Рамос провалил тест на допинг после финала ЛЧ-2016/17.
RT на русском: последние новости
СМИ: Роналду и Месси не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч» Радионов прокомментировал информацию СМИ о возможной продаже ряда футболистов «Спартака» СМИ: «Барселона» в январе хочет приобрести защитника «Зенита» Ивановича
УЕФА , Реал , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плющенко поставили на место после жесткого выпада19
Медведева вновь упустила лидерство7
«Звони на этот номер в любой ситуации»115
Медведева сделала заявление после короткой программы2
Плющенко обратился к Медведевой
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
00:21
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов
Футбол
00:15
Дзюба пошутил над шубой журналиста
Футбол
01:03
Кокорин и Мамаев откупились от водителя?
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение