Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением по поводу появившихся в СМИ слухов, согласно которым капитан команды Серхио Рамос сдал положительный допинг-тест после финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 с туринским «Ювентусом».
«Рамос никогда не нарушал антидопинговые правила», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
В «королевском» клубе также рассказали, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запросил информацию и закрыл вопрос по этому поводу.
«Что касается остальной части опубликованной ранее информации, то клуб не считает нужным комментировать подобное в виду отсутствия доказательств вины», — написано в заявлении.
Ранее сообщалось, что капитан «Реала» Рамос провалил тест на допинг после финала ЛЧ-2016/17.