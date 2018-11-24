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СМИ: «Интер» поборется с «Ювентусом» за Погба 

Спорт-Экспресс + ещё 2 3 часа назад
Фото: Reuters
"Интер" претендует на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщают итальянские СМИ. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Ювентуса".
По данным Tuttosport, идея перехватить француза у "Юве" принадлежит Джузеппе Маротте, который покинул пост генерального директора "Ювентуса" и вскоре должен подписать контракт с "Интером". При этом "Манчестер Юнайтед" хотел бы приобрести у "Интера" полузащитника Ивана Перишича и защитника Милана Шкриньяра. Если "нерадзурри" включат этих футболистов в сделку, это станет серьезным аргументом в их пользу.
При этом сам француз ранее заявлял, что считает Турин своим домом. В прессе сообщалось о его желании вернуться в "Ювентус". В текущем сезоне 25-летний Поль Погба провел 15 матчей за "МЮ" и забил пять мячей при четырех голевых передачах.
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Иван Перишич , Поль Погба , Манчестер Юнайтед , Футбол
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