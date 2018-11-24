СМИ: «Интер» поборется с «Ювентусом» за Погба

По данным Tuttosport, идея перехватить француза у "Юве" принадлежит Джузеппе Маротте, который покинул пост генерального директора "Ювентуса" и вскоре должен подписать контракт с "Интером". При этом "Манчестер Юнайтед" хотел бы приобрести у "Интера" полузащитника Ивана Перишича и защитника Милана Шкриньяра. Если "нерадзурри" включат этих футболистов в сделку, это станет серьезным аргументом в их пользу.

При этом сам француз ранее заявлял, что считает Турин своим домом. В прессе сообщалось о его желании вернуться в "Ювентус". В текущем сезоне 25-летний Поль Погба провел 15 матчей за "МЮ" и забил пять мячей при четырех голевых передачах.