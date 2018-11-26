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«Анжи» запретили тренироваться на своём стадионе из-за долгов 

Чемпионат.com + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как стало известно «Чемпионату», «Анжи» отказано в тренировках на стадион «Анжи-Арена» в Каспийске из-за того, что стадион не был оплачен перед игрой с «Рубином». Сегодня футболисты «Анжи» не смогли провести тренировку, им было отказано в выходе на поле.
С начала сезона махачкалинцы испытывают серьёзные финансовые проблемы. Игроки «Анжи» грозились бойкотировать матч с ЦСКА, но в итоге вышли на поле. На гостевой матч молодёжного первенства с «Уфой» махачкалинцы из-за отсутствия средств отправились на автобусе.
Ранее главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сообщил, что в течение нынешнего сезона футболисты и тренеры не получали зарплату. Также главный тренер не исключил, что во втором круге будут доигрывать футболисты из молодёжной команды.
Болельщики «Анжи» направляли петиции и прошения руководству Дагестана и федеральным властям с целью привлечения внимания к проблемам клуба.
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Магомед Адиев , Футбол
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