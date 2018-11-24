Футбольный клуб «Спартак» под руководством нового главного тренера Олега Кононова одержал победу в домашнем матче 15-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:1). При этом счёт открыли гости — на 49-й минуте в ворота москвичей забил Сергей Корниленко.
Однако друг за другом отыгрались игроки «красно-белых» — Софьян Хани и Лоренсо Мельгарехо, — отправившие мяч в ворота Рыжикова на 59-й и 61-й минуте соответственно.
76′ Остается 15 минут. Закрепить бы преимущество!#СпартакКрыльяСоветов — 2:1 pic.twitter.com/bt3t9T5hOJ— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 ноября 2018 г.
Точку в матче поставил гол Луиса Адриано, форвард столичной команды забил на 90-й минуте.
🏁 С победой! 🔴⚪💪🏻
«Спартак» в 15-м туре РПЛ выиграл у самарских @fckssamara. Счет — 3:1.
Следующий матч «Спартак» проведёт 29 ноября в 18:50 на стадионе @otkritiearena с венским @skrapid в 5-м туре @EuropaLeague. #СпартакКрыльяСоветов — 3:1 pic.twitter.com/IxxNY7JE5Q— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 ноября 2018 г.