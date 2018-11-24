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«Спартак» с Кононовым победил «Крылья» 

News.ru + ещё 1 24 ноября 2018
Фото: Twitter
Футбольный клуб «Спартак» под руководством нового главного тренера Олега Кононова одержал победу в домашнем матче 15-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:1). При этом счёт открыли гости — на 49-й минуте в ворота москвичей забил Сергей Корниленко.
Однако друг за другом отыгрались игроки «красно-белых» — Софьян Хани и Лоренсо Мельгарехо, — отправившие мяч в ворота Рыжикова на 59-й и 61-й минуте соответственно.
Точку в матче поставил гол Луиса Адриано, форвард столичной команды забил на 90-й минуте.
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Олег Кононов , Луис Адриано , Сергей Корниленко , Спартак , Футбол
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