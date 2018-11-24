Букмекеры предложили суперкоэффициенты на центральные матчи дня

Сегодня в европейских лигах пройдет сразу несколько матчей, среди которых особняком стоят встречи английских и испанских грандов. В 20:30 «Тоттенхэм» примет «Челси», а в 22:45 «Атлетико Мадрид» сыграет дома с «Барселоной».

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициенты на главные матчи сегодняшнего дня. При этом, букмекер предлагает страховку на каждую первую ставку: компания вернет проигрыши по первому пари в том случае, если оно проиграет.

Поставить на то, что в матче «Тоттенхэм» — «Челси» будет забито не менее 4 мячей (тотал больше 3,5), можно по коэффициенту 2.95.

Не менее примечательно предложение на центральный матч в испанской примере: Месси забьет гол и «Барселона» победит — такой исход оценен аналитиками по коэффициенту 3.75.

Все суперкоэффициенты доступны на сайте у букмекера.