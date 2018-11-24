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Букмекеры предложили суперкоэффициенты на центральные матчи дня 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: Reuters
Сегодня в европейских лигах пройдет сразу несколько матчей, среди которых особняком стоят встречи английских и испанских грандов. В 20:30 «Тоттенхэм» примет «Челси», а в 22:45 «Атлетико Мадрид» сыграет дома с «Барселоной».
Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициенты на главные матчи сегодняшнего дня. При этом, букмекер предлагает страховку на каждую первую ставку: компания вернет проигрыши по первому пари в том случае, если оно проиграет.
Поставить на то, что в матче «Тоттенхэм» — «Челси» будет забито не менее 4 мячей (тотал больше 3,5), можно по коэффициенту 2.95.
Не менее примечательно предложение на центральный матч в испанской примере: Месси забьет гол и «Барселона» победит — такой исход оценен аналитиками по коэффициенту 3.75.
Все суперкоэффициенты доступны на сайте у букмекера.
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