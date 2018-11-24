Капитан «Реала» ответил на обвинения в допинге

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что никогда не употреблял запрещенные препараты. Сообщение он опубликовал в Twitter.

«Я выступаю строго против допинга. Я никогда не принимал запрещенные препараты и не собираюсь этого делать. Даже не думал об этом», — заявил Рамос.

Он также объяснил, что в Малаге в апреле 2018 года он действительно принял душ перед сдачей допинг-теста, что запрещено правилами. Однако он сделал это под присмотром офицера, после чего сдал пробу. Якобы обнаруженный в его организме запрещенный препарат дексаметазон он объяснил тем, что клубные врачи лечили его перед финалом Лиги чемпионов, и это лечение было письменно согласовано со всеми инстанциями.

Защитник подчеркнул, что уважает право на распространение информации, однако он намерен защищать свою честь, поэтому готов обратиться к юристам.

Обвинения в принятии допинга были опубликованы в немецком издании Spiegel. Газета со ссылкой на материалы WikiLeaks написала, что Рамос не раз избегал сдачи допинг-теста. В материале отмечается, что УЕФА знал о том, что Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», но не стал наказывать футболиста.

Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года. Футболист вместе с командой по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов.