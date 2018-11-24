Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Капитан «Реала» ответил на обвинения в допинге 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Reuters
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что никогда не употреблял запрещенные препараты. Сообщение он опубликовал в Twitter.
«Я выступаю строго против допинга. Я никогда не принимал запрещенные препараты и не собираюсь этого делать. Даже не думал об этом», — заявил Рамос.
Он также объяснил, что в Малаге в апреле 2018 года он действительно принял душ перед сдачей допинг-теста, что запрещено правилами. Однако он сделал это под присмотром офицера, после чего сдал пробу. Якобы обнаруженный в его организме запрещенный препарат дексаметазон он объяснил тем, что клубные врачи лечили его перед финалом Лиги чемпионов, и это лечение было письменно согласовано со всеми инстанциями.
Защитник подчеркнул, что уважает право на распространение информации, однако он намерен защищать свою честь, поэтому готов обратиться к юристам.
Обвинения в принятии допинга были опубликованы в немецком издании Spiegel. Газета со ссылкой на материалы WikiLeaks написала, что Рамос не раз избегал сдачи допинг-теста. В материале отмечается, что УЕФА знал о том, что Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», но не стал наказывать футболиста.
Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года. Футболист вместе с командой по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Последние новости
Путин предложил прекращать уголовные дела за плагиат и растрату Адвокат изнасилованной дознавательницы МВД впервые прокомментировала ситуацию РПЦ предрекла начало гонений против священнослужителей на Украине
Комментарии
УЕФА , Реал , Wikileaks , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отреклась от русского языка291
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину23
Плющенко взбесился из-за бестактности Ягудина29
Ягудин ответил на жесткий выпад Плющенко54
Медведева вновь упустила лидерство20
Видео
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
00:21
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов
Футбол
00:15
Дзюба пошутил над шубой журналиста
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение