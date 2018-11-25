Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Ривер Плейта» едва не пострадал во время беспорядков 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Президент "Ривер Плейта" Родольфо Д'Онофрио едва не пострадал во время беспорядков на стадионе "Монументаль", сообщает "Советский спорт".
Он пытался дать интервью Fox Sports сразу, как было объявлено о том, что матч переносится на следующий день из-за поведения болельщиков. В это время в подтрибунное помещение, где и находился президент, ворвались фанаты. Д'Онофрио пришлось спасаться бегством.
Перед игрой фанаты "Ривер Плейта" напали на автобус с футболистами "Бока Хуниорс" и кидали баллончики со слезоточивым газом.
Ранее сообщалось, что полиция отказывается обеспечить безопасность на матче Кубка Либертадорес.
Газета.Ru: последние новости
ФИФА обвинили в сокрытии допинга в России перед ЧМ-2018 Экс-хавбек сборной Испании остался недоволен работой тренера во время ЧМ-2018 Адвокат Кокорина рассказала об оскорблениях в адрес игрока
Советский спорт , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Закат звезды: как Медведева осталась без финала2
Лебедев победил американца Уилсона11
Тренер Медведевой не смог объяснить ее провал115
Бивол защитил титул WBA1
Тарасова призвала дать время Медведевой2
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
00:21
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение