Президент «Ривер Плейта» едва не пострадал во время беспорядков

Президент "Ривер Плейта" Родольфо Д'Онофрио едва не пострадал во время беспорядков на стадионе "Монументаль", сообщает "Советский спорт"

Он пытался дать интервью Fox Sports сразу, как было объявлено о том, что матч переносится на следующий день из-за поведения болельщиков. В это время в подтрибунное помещение, где и находился президент, ворвались фанаты. Д'Онофрио пришлось спасаться бегством.

Перед игрой фанаты "Ривер Плейта" напали на автобус с футболистами "Бока Хуниорс" и кидали баллончики со слезоточивым газом.

Ранее сообщалось, что полиция отказывается обеспечить безопасность на матче Кубка Либертадорес.