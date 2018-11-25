Как дебютировали тренеры «Спартака» при Федуне

Невио Скала (Италия)

Дебютный матч: «Мальорка» (0:3)

Первым тренером «Спартака» в эпоху Леонида Федуна стал Невио Скала. До этого именитый итальянец впервые в истории сделал «Шахтёр» чемпионом Украины. В России специалист стартовал с разгромного поражения от «Мальорки» в 1/16 финала Кубка УЕФА. Цвета соперника тогда защищал молодой камерунец Самуэль Это'о , и именно он открыл счёт. В итоге в воротах красно-белых побывало три мяча.

В ответной игре «Спартак» взял верх с минимальным счётом благодаря голу 19-летнего Александра Самедова , но вылетел из еврокубков.

Александр Старков (Латвия)

Дебютный матч: ЦСКА (1:2)

В России Скала не проработал и сезона. Под его руководством команда чередовала удачные отрезки с откровенно провальными. Так, с 7-го по 13-й тур чемпионата страны красно-белые потерпели шесть поражений.

В начале сентября после очередной серии неудач итальянца отправили в отставку, а его место занял Александр Старков, который сенсационно вывел скромную сборную Латвии на Евро-2004.

Соперник по дебютному матчу в «Спартаке» специалисту достался максимально непростой — рвущийся к золоту ЦСКА. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, и игра шла к ничейному исходу. Однако на 89-й минуте Ивица Олич принёс армейцам победу.

Владимир Федотов (Россия)

Старков проработал в «Спартаке» полтора года и покинул клуб в апреле 2006-го после конфликта с Дмитрием Аленичевым, который через прессу раскритиковал тренера. В результате в команде не остался ни тот ни другой.

Место Старкова как исполняющий обязанности занял входивший в тренерский штаб латыша Владимир Федотов. И дебют специалиста во главе «Спартака» получился по-настоящему сказочным. Красно-белые на выезде не оставили шансов «Зениту» — 4:1. Столичный коллектив не смутил даже быстрый автогол Сергея Ковальчука на третьей минуте встречи.

Станислав Черчесов (Россия)

Дебютный матч: «Сатурн» (2:0)

Под руководством Федотова «Спартак» завоевал серебряные медали, но тренер в июне 2007-го был уволен после серии неудач. Его сменил только начинавший карьеру Станислав Черчесов, который изначально пришёл в клуб на должность спортивного директора.

В дебютной встрече под руководством молодого тренера «Спартак» обыграл «Сатурн» — 2:0, а в следующих семи матчах чемпионата страны одержал ещё шесть побед и включился в борьбу за чемпионство.

В результате красно-белые вновь остались вторыми, и чемпионом впервые в истории стал «Зенит».

Главный тренер московского «Спартака» Станислав Черчесов, 2007 год РИА Новости © Владимир Федоренко

Игорь Ледяхов (Россия)

Дебютный матч: «Амкар» (1:1)

Однако в следующем году Черчесова постигла участь предшественника. После двух поражений от киевского «Динамо» в Лиге чемпионов со счётом 1:4 он лишился поста, и эту должность временно занял помощник Игорь Ледяхов, который проработал в роли главного тренера лишь месяц. В первом матче после отставки Черчесова «Спартак» не сумел дома обыграть «Амкар», который тогда боролся за медали.

Игорь Ледяхов РИА Новости © Александр Вильф

Микаэль Лаудруп (Дания)

Дебютный матч: «Москва» (1:2)

Уже в сентябре на смену Ледяхову пришёл чемпион Европы в составе сборной Дании Микаэль Лаудруп. Несколькими месяцами ранее он сенсационно довёл испанский «Хетафе» до четвертьфинала Кубка УЕФА.

В «Спартаке» молодой специалист начал с поражения от «Москвы» — не помог даже быстрый гол Владислава Рыжкова на 15-й минуте. Мало того, в самом начале встречи красно-белые ещё и не реализовали пенальти.

В результате после перерыва «горожане» отличились дважды и вырвали три очка. «Спартак» же через неделю уступил ещё и «Рубину»

Валерий Карпин (Россия)

Дебютный матч: «Терек» (2:0)

Недолго пробыл на своём посту и Лаудруп. Красно-белые под его руководством демонстрировали крайне неудачные результаты, и датчанин был уволен. Началась эпоха Валерия Карпина. Изначально он работал в должности генерального директора клуба, но в апреле 2009-го согласился временно занять пост наставника.

В итоге Карпин полностью повторил судьбу Федотова и Черчесова. Под его руководством «Спартак» поднял голову, включился в борьбу за золото и едва не стал чемпионом. Лишь чудовищные ошибки Сослана Джанаева лишили красно-белых титула.

А в первом матче «Спартак» Карпина уверенно обыграл дома «Терек» благодаря голам Владимира Быстрова и Веллитона. Артём Дзюба в той встрече отметился результативной передачей.

Валерий Карпин РИА Новости © Владимир Федоренко

Унаи Эмери (Испания)

Дебютный матч: «Алания» (2:1)

Карпин изначально не собирался задерживаться на посту главного тренера, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, и специалист совмещал должности в клубе на протяжении трёх лет.

Лишь в 2012-м Карпин решил сосредоточиться на административной деятельности после того, как привёл красно-белых к очередному серебру. Его место в команде занял молодой талантливый испанский тренер Унаи Эмери.

В первом матче под руководством зарубежного специалиста «Спартак» в стартовом туре чемпионата страны на выезде с трудом обыграл «Аланию» — 2:1. Победу столичному коллективу принёс автогол Максима Григорьева на 86-й минуте встречи. Следом «Спартак» одержал ещё две победы в Премьер-лиге.

Валерий Карпин (Россия)

Дебютный матч: «Зенит» (2:4)

Однако победы быстро сменились поражениями. Эмери не удалось наладить контакт с коллективом, и уже в ноябре после разгромного поражения в дерби от «Динамо» испанец был отправлен в отставку, а его место вновь занял Карпин.

Ему, как и Федотову в 2006-м, пришлось возвращаться к тренерской деятельности матчем с «Зенитом», но на этот раз красно-белые потерпели поражение — 2:4. Три мяча из четырёх в составе петербуржцев забили Халк и Аксель Витсель, которые лишь несколькими месяцами ранее пополнили состав команды и с трудом пытались наладить контакт с русскоязычными лидерами коллектива.

Дмитрий Гунько (Россия)

Дебютный матч: «Краснодар» (0:4)

Окончательно покинул «Спартак» Карпин лишь в марте 2014-го. Красно-белые неудачно возобновили сезон, а роковым для тренера стал матч с «Анжи», в котором его подопечные упустили победу на последних минутах. В результате наставнику указали на дверь. Его сменщиком стал куратор всех молодёжных команд клуба Дмитрий Гунько. Пользы рокировка не принесла — «Спартак» финишировал лишь шестым и не попал в еврокубки.

Сам же Гунько в дебютной встрече оказался разбит на выезде «Краснодаром» — 0:4. Хет-трик в составе южан оформил Ари, который годом ранее покинул «Спартак» со скандалом.

Мурат Якин (Швейцария)

Дебютный матч: «Рубин» (4:0)

После неудачного сезона в «Спартаке» решили вновь перейти к молодым иностранцам и подписали контракт с Муратом Якином, который заявил о себе в швейцарском «Базеле».

Пётр Попов и Олег Романцев. И первый матч специалиста получился более чем удачным. Красно-белые под его руководством не оставили ни малейших шансов «Рубину», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. Дубль оформил Дзюба. Якин стал четвёртым тренером в истории «Спартака», кому в дебютной встрече удалось обыграть соперника с разницей в четыре мяча. До него такого результата добивались Михаил Козлов

В первых пяти матчах чемпионата «Спартак» одержал четыре победы и был одним из главных претендентов на золото, но закончилось всё, как и в предыдущем сезоне, шестым местом.

Мурат Якин РИА Новости © Александр Вильф

Дмитрий Аленичев (Россия)

Дебютный матч: «Уфа» (2:2)

В результате сезон-2014/15 закончился для «Спартака» грандиозной перестройкой. Своего поста лишился генеральный директор Роман Асхабадзе , эту должность занял Сергей Родионов . А Федун и вовсе заявил о желании «передать команду в руки профессионалов».

Главным тренером «Спартака» стал Аленичев. Болельщики были довольны этим назначением, ведь красно-белых наконец возглавил спартаковец.

Однако дебют нового тренера получился не слишком удачным. Московский коллектив дома не смог переиграть скромную «Уфу» — 2:2. Причём «Спартак» дважды уступал в счёте и не без труда спасся от поражения на новом стадионе «Открытие Арена».

Массимо Каррера (Италия)

Дебютный матч: «Крылья Советов» (1:0)

Первый матч итальянца в «Спартаке» болельщики наверняка помнят хорошо. Экс-помощник Антонио Конте приехал в Москву в качестве тренера по обороне, но спустя всего месяц неожиданно возглавил команду с приставкой «и. о.» после вылета красно-белых из Лиги Европы.

В первом матче под руководством итальянца «Спартак» не без труда обыграл скромные «Крылья Советов». Единственный мяч за 20 минут до конца встречи забил Андрей Ещенко . При этом красно-белые не реализовали ряд опасных моментов.

Массимо Каррера РИА Новости © Владимир Астапкович

Рауль Рианчо (Испания)

Дебютный матч: «Глазго Рейнджерс» (0:0)

После отставки Карреры совсем недолго проработал в роли главного тренера помощник итальянца Рауль Рианчо. Российским любителям футбола специалист запомнился затяжными пресс-конференциями.

«Спартак» же под его руководством дебютировал с нулевой ничьей с «Глазго Рейнджерс» в рамках группового этапа Лиги Европы. Зато в матче второго круга красно-белые обыграли соперника из Шотландии в драматичном поединке — 4:3.