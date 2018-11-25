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Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матч «Спартака» 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: bwin
Сегодня «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов», — матч станет первым для Олега Кононова в руля «красно-белых». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.
Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент на данный матч. При этом, букмекер предложил страховку на первую ставку: компания вернет проигрыши по пер-вому пари в том случае, если оно проиграет.
Также, на сайте компании доступен суперкоэффициент на этот матч: «Спартак» выиграет первую половину и весь матч за 2.70. Суперкоэффициенты доступны каждый день и среди них часто можно встретить интересные предложения.
Зарегистрироваться и заключить пари
Олег Кононов , Спартак , Футбол
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