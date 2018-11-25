Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матч «Спартака»

Сегодня «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов», — матч станет первым для Олега Кононова в руля «красно-белых». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент на данный матч. При этом, букмекер предложил страховку на первую ставку: компания вернет проигрыши по пер-вому пари в том случае, если оно проиграет.