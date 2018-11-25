«Краснодар» разгромил «Арсенал» в матче РПЛ 

В домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» разгромил тульский «Арсенал».
Матч завершился со счётом 3:0. В конце первого тайма счёт открыл Вандерсон, в начале второго преимущество удвоил Иван Игнатьев, а на 76-ой минуте окончательный счёт установил Магомед Шапи-Сулейманов. Красную карточку в конце встречи заработал полузащитник хозяев Шарль Каборе.
Благодаря этой победе «Краснодар» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Арсенал» остался на 11-ом с 17 баллами.
Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые за три месяца победил в домашнем матче РПЛ, обыграв «Крылья Советов».