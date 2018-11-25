«Краснодар» разгромил «Арсенал» в матче РПЛ

В домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» разгромил тульский «Арсенал».

Матч завершился со счётом 3:0. В конце первого тайма счёт открыл Вандерсон, в начале второго преимущество удвоил Иван Игнатьев , а на 76-ой минуте окончательный счёт установил Магомед Шапи-Сулейманов. Красную карточку в конце встречи заработал полузащитник хозяев Шарль Каборе

Благодаря этой победе «Краснодар» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Арсенал» остался на 11-ом с 17 баллами.