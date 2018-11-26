Попавший под следствие в Монако российский миллиардер вернулся в Монако

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев , находящийся под судебным контролем в Монако, покинул Россию и вернулся в княжество. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, россиянин, которого власти Монако подозревают в коррупции, прилетал в Москву на ряд деловых встреч и на празднование своего дня рождения, после чего вновь покинул Россию.

«Эта поездка в Россию была запланирована заранее и не связана с его задержанием в Монако 6 ноября», — пояснил представитель бизнесмена Дмитрий Чечкин.

Уточняется, что Рыболовлев уже успел посетить тренировку футбольного клуба «Монако», который приобрел в 2011 году.

Рыболовлев был задержан 6 ноября по требованию прокуратуры княжества Монако. Его подозревают в коррупции, «торговле влиянием» и соучастии в этих преступлениях. В его апартаментах в Монте-Карло прошли обыски, ведется расследование. Он освобожден под условие судебного контроля и не ограничен в перемещениях, но обязан являться по повестке на допрос.