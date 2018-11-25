Аргентинский нападающий «Милана» Гонсало Игуаин хочет перейти в лондонский «Челси».
Об этом сообщает Corriele dello Sport.
Игуаин перешёл из «Ювентуса» в «Милан» прошлым летом на правах двухлетней аренды с правом дальнейшего выкупа. По информации источника, «Милан» может отказаться от него по финансовым причинам. Сам Гонсало хочет перейти в «Челси».
В нынешнем сезоне Игуаин забил 7 мячей за 13 проведённых встреч в составе «Милана».
Ранее сообщалось, что ответный матч финала Кубка Либертадорес может быть повторно перенесён.