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СМИ: Игуаин хочет продолжить карьеру в «Челси» 

RT на русском + ещё 3 52 минуты назад
Фото: Reuters
Аргентинский нападающий «Милана» Гонсало Игуаин хочет перейти в лондонский «Челси».
Об этом сообщает Corriele dello Sport.
Игуаин перешёл из «Ювентуса» в «Милан» прошлым летом на правах двухлетней аренды с правом дальнейшего выкупа. По информации источника, «Милан» может отказаться от него по финансовым причинам. Сам Гонсало хочет перейти в «Челси».
В нынешнем сезоне Игуаин забил 7 мячей за 13 проведённых встреч в составе «Милана».
Ранее сообщалось, что ответный матч финала Кубка Либертадорес может быть повторно перенесён.
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Гонсало Игуаин , Футбол
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