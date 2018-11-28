Ди Каприо оказался скрытым фанатом «ПСЖ»

Известный актёр Леонардо Ди Каприо приехал на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль».

Артиста пригласил его друг — президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Вместе с Ди Каприо они несколько раз посещали игры Открытого чемпионата Франции по теннису « Ролан Гаррос », сообщает французское издание Le Parisien.

Матч состоится на стадионе «Парк де Пренс», начало в 23 часа по московскому времени.

Для Ди Каприо это второй просмотр игры «ПСЖ». Впервые он побывал на игре против «Андерлехта» в ноябре 2013 года. Тот матч завершился со счетом 1:1, а единственный гол «ПСЖ» забил Златан Ибрагимович.

Ранее СМИ сообщали, что Лео Ди Каприо поклонник «Манчестер Сити». Актёр лично знаком с владельцем футбольного клуба шейхом Мансуром. На его пятой по величине в мире яхте «Топаз», они часто вместе организовали просмотр матчей чемпионата мира.