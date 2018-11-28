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Ди Каприо оказался скрытым фанатом «ПСЖ» 

News.ru + ещё 46 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Известный актёр Леонардо Ди Каприо приехал на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль».
Артиста пригласил его друг — президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Вместе с Ди Каприо они несколько раз посещали игры Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос», сообщает французское издание Le Parisien.
Матч состоится на стадионе «Парк де Пренс», начало в 23 часа по московскому времени.
Для Ди Каприо это второй просмотр игры «ПСЖ». Впервые он побывал на игре против «Андерлехта» в ноябре 2013 года. Тот матч завершился со счетом 1:1, а единственный гол «ПСЖ» забил Златан Ибрагимович.
Ранее СМИ сообщали, что Лео Ди Каприо поклонник «Манчестер Сити». Актёр лично знаком с владельцем футбольного клуба шейхом Мансуром. На его пятой по величине в мире яхте «Топаз», они часто вместе организовали просмотр матчей чемпионата мира.
Как писал News.ru, футбольный клуб «Реал» отказался от покупки нападающего «Пари Сен-Жермена» Неймара. Возможной причиной отмены трансфера стало недовольство фанатов.
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Ролан Гаррос , Леонардо ДиКаприо , Реал , Футбол , Прочее
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