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«Палмейрас» десятый раз в истории клуба выиграл чемпионат Бразилии по футболу 

RT на русском + ещё 5 56 минут назад
Фото: Reuters
«Палмейрас» досрочно стал победителем чемпионата Бразилии по футболу в сезоне-2018.
В предпоследнем, 37-м туре бразильского чемпионата команда под руководством легендарного наставника Луиса Фелипе Сколари обыграла «Васку да Гама» со счётом 1:0, и, набрав 77 очков, стала недосягаемой для ближайшего преследователя в лице «Фламенго».
Этот чемпионский титул стал десятым в истории коллектива из Сан-Паулу. «Палмейрас» является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Бразилии по футболу, опережая «Сантос» (восемь титулов) и «Коринтианс» (семь).
Ранее сообщалось, что ответный финальный матч Копа Либертадорес между аргентинскими «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» был перенесен на неопределённый срок.
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Луис Фелипе , Футбол
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