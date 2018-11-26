«Палмейрас» десятый раз в истории клуба выиграл чемпионат Бразилии по футболу

«Палмейрас» досрочно стал победителем чемпионата Бразилии по футболу в сезоне-2018.

В предпоследнем, 37-м туре бразильского чемпионата команда под руководством легендарного наставника Луиса Фелипе Сколари обыграла «Васку да Гама» со счётом 1:0, и, набрав 77 очков, стала недосягаемой для ближайшего преследователя в лице «Фламенго».

Этот чемпионский титул стал десятым в истории коллектива из Сан-Паулу. «Палмейрас» является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Бразилии по футболу, опережая «Сантос» (восемь титулов) и «Коринтианс» (семь).

Ранее сообщалось, что ответный финальный матч Копа Либертадорес между аргентинскими «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» был перенесен на неопределённый срок.