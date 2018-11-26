Фанатки «Спартака» устроили драку в Москве

Болельщицы футбольного клуба «Спартак» напали на туристок-афроамериканок в московском метро. Об этом сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел на станции «Полежаевская». Одной девушке фанатки вырвали дреды, у другой после нападения остались ссадины на лице.

По данным «Пятого канала», нападавшие фанатки были пьяны. Туристки находились в метро вместе с друзьями, которые пытались вступиться за них.

Полицейские задержали десятерых участников потасовки. РЕН ТВ уточняет, что среди задержанных — восемь африканцев и несколько россиян.

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта.