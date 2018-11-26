Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанатки «Спартака» устроили драку в Москве 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Болельщицы футбольного клуба «Спартак» напали на туристок-афроамериканок в московском метро. Об этом сообщает «Пятый канал».
Инцидент произошел на станции «Полежаевская». Одной девушке фанатки вырвали дреды, у другой после нападения остались ссадины на лице.
К московским фанатам «Спартака» пришли с обысками
По данным «Пятого канала», нападавшие фанатки были пьяны. Туристки находились в метро вместе с друзьями, которые пытались вступиться за них.
Полицейские задержали десятерых участников потасовки. РЕН ТВ уточняет, что среди задержанных — восемь африканцев и несколько россиян.
Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта.
Спартак , РЕН ТВ , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плющенко разгневал россиян из-за Медведевой106
«Такого количества негатива я не ждала»191
Медведева объяснила свой провал100
Закат звезды: как Медведева осталась без финала2
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
04:05
Плющенко разгневал россиян из-за Медведевой
Фигурное катание
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение