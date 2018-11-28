«Локомотив» впервые за пять матчей выиграл в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» одержал победу над стамбульским «Галатасараем» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 28 ноября, на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 2:0. На 43-й минуте встречи счет открыл полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк . На 54-й минуте преимущество увеличил защитник Владислав Игнатьев

Москвичи заработали первые три очка в группе D. До этого «Локомотив» проиграл четыре раза подряд — дважды «Порту» (1:3; 1:4), «Шальке 04» из Гельзенкирхена дома (0:1) и «Галатасараю» на выезде (0:3).

Для того, чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы, «Локомотиву» необходимо обыграть «Шальке 04» на выезде и ждать потери очков (ничьи или поражения) «Галатасарая» в домашнем матче против «Порту».

Встреча «железнодорожников» против немецкой команды состоится 11 декабря и начнется в 20:55 по московскому времени.