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«Локомотив» впервые за пять матчей выиграл в Лиге чемпионов 

Lenta.ru + ещё 33 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский «Локомотив» одержал победу над стамбульским «Галатасараем» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча состоялась в среду, 28 ноября, на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 2:0. На 43-й минуте встречи счет открыл полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк. На 54-й минуте преимущество увеличил защитник Владислав Игнатьев.
Москвичи заработали первые три очка в группе D. До этого «Локомотив» проиграл четыре раза подряд — дважды «Порту» (1:3; 1:4), «Шальке 04» из Гельзенкирхена дома (0:1) и «Галатасараю» на выезде (0:3).
Для того, чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы, «Локомотиву» необходимо обыграть «Шальке 04» на выезде и ждать потери очков (ничьи или поражения) «Галатасарая» в домашнем матче против «Порту».
Встреча «железнодорожников» против немецкой команды состоится 11 декабря и начнется в 20:55 по московскому времени.
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Владислав Игнатьев , Гжегож Крыховяк , Футбол
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