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Жена Ерохина рассказала, что ее муж весь матч с «Ростовом» отыграл с травмой 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Супруна полузащитника "Зенита" Александра Ерохина Вероника рассказала, что ее муж весь матч 15-го тура российской премьер-лиги с "Ростовом" (2:0) играл с травмой. Футболист также стал автором гола в этой встрече.
Ранее сам Ерохин рассказал, что ему удается забивать голы каждый раз, когда на матче присутствует его сын.
— Федя приносит удачу! И так круто, что на стадионе есть игровая комната для таких малышей. Сашу с голом, уже 5-й в чемпионате! Дальше больше! Удивляюсь тебе, как с травмой можно играть всю игру, еще и забить гол! Всем сердцем люблю "Ростов" и ростовских болельщиков, но сегодня была важная игра, в которой "Зениту" нужна была только победа!, — написала супруга Ерохина.
"Зенит" (34 очка) лидирует в турнирной таблице РПЛ, отрыв от идущего вторым "Краснодара" — 5 очков. "Ростов" (23 очка) занимает пятое место.
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Александр Ерохин , Зенит , Футбол
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