Умер чемпион СССР по футболу

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Умер Виктор Каневский 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Виктор Каневский скончался. Об этом в своем фейсбуке сообщил журналист Дэви Аркадьев.
82-летний футболист умер накануне в американском городе Бристоль, штат Коннектикут.
В составе киевского «Динамо» Виктор Каневский стал чемпионом СССР 1961 года и обладателем Кубка 1964-го.
За «Динамо» Каневский провел 195 матчей, в которых забил 80 мячей — больше, чем любой другой футболист. После 11 лет в «Динамо» в 1965 году Каневский перешел в одесский «Черноморец». В следующем году форвард завершил карьеру игрока.
В составе сборной СССР Каневский провел пять матчей с 1958-го по 1962 годы.
По окончании игровой карьеры Каневский тренировал ряд украинских футбольных клубов, один узбекский, а также юношескую сборную Украинской ССР.
Футбол , Видео
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