Умер чемпион СССР по футболу

Умер Виктор Каневский

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Виктор Каневский скончался. Об этом в своем фейсбуке сообщил журналист Дэви Аркадьев.

82-летний футболист умер накануне в американском городе Бристоль, штат Коннектикут.

В составе киевского «Динамо» Виктор Каневский стал чемпионом СССР 1961 года и обладателем Кубка 1964-го.

За «Динамо» Каневский провел 195 матчей, в которых забил 80 мячей — больше, чем любой другой футболист. После 11 лет в «Динамо» в 1965 году Каневский перешел в одесский «Черноморец». В следующем году форвард завершил карьеру игрока.

В составе сборной СССР Каневский провел пять матчей с 1958-го по 1962 годы.

По окончании игровой карьеры Каневский тренировал ряд украинских футбольных клубов, один узбекский, а также юношескую сборную Украинской ССР.