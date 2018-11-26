Забытые доходы: российский футбол снова стал убыточным

Российские футбольные клубы показали по итогам 2017 года убыток в 1,7 млрд рублей. Согласно отчету консалтинговой компании PwC совокупно их доходы составили 56,8 млрд рублей, а расходы — 58,5 млрд рублей. В 2016 году картина была противоположной — клубы завершили год в плюсе, доходы превысили расходы на 3,2 млрд рублей. Причина падения финансовых результатов клубов РПЛ в 2017 году — в трансферах. Расходы на приобретение игроков оказались выше доходов на 62,2 млн евро (примерно 4 млрд рублей).

Для российских футбольных клубов последний отчетный год (2017-й) оказался не слишком успешным — вместо плюса клубы вновь вернулись к убыткам, хотя и не таким существенным как раньше. Если в 2017 году убыток составил 1,7 млрд рублей, то в период с 2013 по 2015 год он был равен 3,7 млрд рублей, 8 млрд рублей и 9,4 млрд рублей соответственно.

Основная причина убытков российских клубов за последний год — трансферы. Согласно отчету PwC, в 2017-м доход клубов от продажи игроков составил 122 млн евро, а расходы на приобретение — 184,2 млн евро. Трансферный минус клубы получили впервые за последние три года. Раньше эта статья приносила доход: в 2016-м он составил 70,5 млн евро, в 2015-м — 65,7 млн евро.

На фоне отрицательных трансферных финансовых результатов, выросли спонсорские и коммерческие доходы — с 27,8 млрд рублей в 2016-м до 29,5 млрд рублей в 2017 году. Остальные крупные источники доходов российских клубов остались практически без изменений. Целевые поступления незначительно снизились (с 8,7 до 8,6 млрд рублей). Поступления от УЕФА так же немного выросли (с 4,2 млрд рублей до 4,3 млрд рублей). Доход от медиаправ вырос на 400 млн рублей — до 2,6 млрд

Несмотря на итоговые негативные финансовые результаты, в 2017 году обнаружились и позитивные тенденции: по доходам с билетов и матчевых мероприятий наблюдается резкое улучшение. За прошлый год выручка клубов в дни матчей составила 4,4 млрд рублей, в то время как годом ранее было всего около 3 млрд рублей. По словам президента ФК Локомотив Ильи Геркуса, это означает, что клубы наконец-то могут получать существенные средства от зрителей:

— Доходы с билетов и матчевых мероприятий стали самыми высокими за весь период наблюдения. Это говорит о многом и это только начало. В этом году мы ждем еще больших результатов. В целом, это означает, что клубы начинают зарабатывать какие-то приличные деньги на своем основном бизнесе. Наконец-то российский футбол доходит до стадии, когда на посещении стадионов можно заработать какие-то существенные деньги. Не от спонсоров или владелецев, а от зрителей, — сказал Илья Геркус.

Посещаемость матчей в прошлом сезоне выросла практически на 30% (по сравнению с позапрошлым годом), в среднем на игру российских команд приходило около 14 000 человек. Это максимальный показатель за последние десять лет. Отчасти рост можно объяснить появлением новых стадионов, которые были построены к чемпионату мира 2018 и начали вводиться в эксплуатацию уже в 2017-м.

Тем не менее, несмотря на рост посещаемости, пока доход с билетов остается не основной статьей доходов российских клубов. Крупнейший источник по-прежнему — это спонсорство и коммерческие доходы, которые в шесть раз выше, чем выручка с продажи билетов.