СМИ: Три футболиста «Челси» могут перейти в «Милан»

Руководство итальянского «Милана» намерено в зимнее трансферное окно усилиться сразу тремя игроками лондонского «Челси». Об этом стало известно Football Italia. В итальянском клубе очень много серьёзных травм в команде в последние месяцы. В связи с этим руководство «Милана» обратило внимание на трёх футболистов «Челси» — защитники Андрес Кристенсен и Гэри Кэйхилл и полузащитник Сеск Фабрегас. По информации издания, спортивный директор клуба Леонардо уже провёл переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской Ранее сообщалось, что Усман Дембеле хочет уйти из «Барселоны» и может стать частью трансфера Неймара.