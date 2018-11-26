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СМИ: Три футболиста «Челси» могут перейти в «Милан» 

RT на русском 58 минут назад
Фото: Reuters
Руководство итальянского «Милана» намерено в зимнее трансферное окно усилиться сразу тремя игроками лондонского «Челси».
Об этом стало известно Football Italia.
В итальянском клубе очень много серьёзных травм в команде в последние месяцы. В связи с этим руководство «Милана» обратило внимание на трёх футболистов «Челси» — защитники Андрес Кристенсен и Гэри Кэйхилл и полузащитник Сеск Фабрегас. По информации издания, спортивный директор клуба Леонардо уже провёл переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской.
Ранее сообщалось, что Усман Дембеле хочет уйти из «Барселоны» и может стать частью трансфера Неймара.
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Гэри Кэйхилл , Усман Дембеле , Марина Грановская , Футбол
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