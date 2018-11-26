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Зарплаты игроков «Барселоны» стали самыми высокими в мире 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Игроки испанского футбольного клуба "Барселона" в среднем получают €11,8 млн в год, передает ТАСС.
Согласно сообщениям экспертов из Global Sports Salaries Survey, каталонский клуб стал безусловным лидером в рейтинге команд с самым высоким уровнем заработной платы. Второе место занимает мадридский "Реал", футболисты которого зарабатывают в среднем €9,14 млн в год. Третье и четвертое места поделили между собой клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" и "Голден Стэйт Уорриорз". Игроки этих команд получают в среднем по €8,8 млн  По словам швейцарской аналитической компании Swiss Ramble, "Барселона" в общей сложности потратила €487 млн на выплаты игрокам в прошлом сезоне — таких высоких расходов на зарплаты нет ни у одной спортивной команды мира.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова включить своего игрока в сделку по покупке Неймара.
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Реал , ИТАР-ТАСС , Футбол
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