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Суд по делу тренера «Енисея» Аленичева состоится в конце декабря 

RT на русском 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Красноярский суд 26 декабря рассмотрит отказ главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
«26 декабря будет заслушано дело о невыполнении водителем Д. А. Аленичевым требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Дело рассматривает мировой судья Черданцев», — говорится на сайте суда.
Дмитрий Аленичев сотрудниками ГИБДД за рулем клубного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения 19 ноября.
Ранее бывший тренер «Спартака» рассказал, что Аленичев никогда не пил.
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Дмитрий Аленичев , Спартак , ГИБДД , Футбол
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