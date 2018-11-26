Красноярский суд 26 декабря рассмотрит отказ главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
«26 декабря будет заслушано дело о невыполнении водителем Д. А. Аленичевым требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Дело рассматривает мировой судья Черданцев», — говорится на сайте суда.
Дмитрий Аленичев сотрудниками ГИБДД за рулем клубного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения 19 ноября.
Ранее бывший тренер «Спартака» рассказал, что Аленичев никогда не пил.