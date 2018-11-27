Нападающий петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ".
Голосование болельщиков проходило в официальной группе лиги в социальной сети "Вконтакте" совместно с "Матч ТВ".
В минувшем туре "Зенит" на домашнем поле победил "Ростов" (2:0), Дриусси отметился голом.
В голосовании за лучшего игрока тура 22-летний Дриусси набрал 20 392 (53,04%) голосов. Он опередил исландского защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона (10 641 голос, 27,68%) и форварда "Спартака" Луиса Адриано (3 390 голосов, 8,82%).