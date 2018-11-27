Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нападающий «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура РПЛ 

ТАСС + ещё 8 59 минут назад
Фото: ТАСС
Нападающий петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ".
Голосование болельщиков проходило в официальной группе лиги в социальной сети "Вконтакте" совместно с "Матч ТВ".
В минувшем туре "Зенит" на домашнем поле победил "Ростов" (2:0), Дриусси отметился голом.
В голосовании за лучшего игрока тура 22-летний Дриусси набрал 20 392 (53,04%) голосов. Он опередил исландского защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона (10 641 голос, 27,68%) и форварда "Спартака" Луиса Адриано (3 390 голосов, 8,82%).
ТАСС: последние новости
Президент ФК ЦСКА Гинер заявил, что не собирается продавать клуб ФК "Краснодар" продлил контракт с полузащитником Классоном Суммарная выручка клубов РПЛ с продажи билетов в сезоне-2017/18 превысила 3 млрд рублей
Луис Адриано , Себастьян Дриусси , Спартак , Зенит , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»148
21-летний хоккеист умер после матча11
Ягудин озвучил проблему Медведевой25
«Секс лучше катания»4
Знарку нашли работу в сборной России1
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
04:05
Плющенко разгневал россиян из-за Медведевой
Фигурное катание
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение