Нападающий «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура РПЛ

Нападающий петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ".

Голосование болельщиков проходило в официальной группе лиги в социальной сети "Вконтакте" совместно с "Матч ТВ".

В минувшем туре "Зенит" на домашнем поле победил "Ростов" (2:0), Дриусси отметился голом.