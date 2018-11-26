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Марадона дал интервью всех времен. Он так и не смог ответить на вопрос 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона, посетивший матч чемпионата Мексики, на вопрос об уровне местной лиги стал долго и протяжно "мычать". На вопрос легенда мирового футбола так и не ответил.
Вопрос от корреспондента звучал так:
"Диего, пока вы находились в Мексике, полагаю, что вы более регулярно смотрели матчи чемпионата Мексики. Думаю, что вы уже больше знаете о лиге. Что вы думаете о ее уровне?"
— ммммм-ляя-мммм-ляяяяяяяя, — примерно так ответил Марадона.
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Диего Марадона , Футбол
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