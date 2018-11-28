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«Ахмат» может не выйти на матч с «Енисеем» из-за холода 

Газета.Ru + ещё 20 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов недоволен решением Российской премьер-лиги (РПЛ) провести матч 16-го тура против "Енисея" на Центральном стадионе Красноярска, сообщает "Спорт-Экспресс".
Специалист намекнул на невыход своей команды на поле.
"При минус 20 лично я не буду рисковать здоровьем игроков. Болельщики тоже должны понимать: у игроков есть семьи, близкие люди, которые будут переживать за них. Зачем такой риск? Надеюсь, в "Енисее" разделяют нашу точку зрения. Понятно же, что дышать в минус 20 тяжело, а легкие у футболистов не железные. Поэтому я не намерен рисковать здоровьем футболистов", — подчеркнул Рахимов.
По данным синоптиков, 1 декабря в Красноярске ожидается до 16 градусов мороза.
Ранее сообщалось, что матч "Енисей" — "Ахмат" может быть перенесен в Екатеринбург или Химки.
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Рашид Рахимов , Футбол
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