«Ахмат» может не выйти на матч с «Енисеем» из-за холода

Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов недоволен решением Российской премьер-лиги (РПЛ) провести матч 16-го тура против "Енисея" на Центральном стадионе Красноярска, сообщает "Спорт-Экспресс".

Специалист намекнул на невыход своей команды на поле.

"При минус 20 лично я не буду рисковать здоровьем игроков. Болельщики тоже должны понимать: у игроков есть семьи, близкие люди, которые будут переживать за них. Зачем такой риск? Надеюсь, в "Енисее" разделяют нашу точку зрения. Понятно же, что дышать в минус 20 тяжело, а легкие у футболистов не железные. Поэтому я не намерен рисковать здоровьем футболистов", — подчеркнул Рахимов.

По данным синоптиков, 1 декабря в Красноярске ожидается до 16 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что матч "Енисей" — "Ахмат" может быть перенесен в Екатеринбург или Химки.