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Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча» 

Газета.Ru + ещё 26 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча", сообщает "Советский спорт".
По информации Sky Italia, португалец принял такое решение, потому что знает, что награда не достанется ему. В СМИ отмечалось, что "Золотой мяч" будет вручен полузащитнику мадридского "Реала" Луке Модричу.
Организаторы премии заранее оповещают игроков. Например, победителю заранее организовывают специальную фотосессию с наградой, а уже после церемонии фото попадают в СМИ.
Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 3 декабря в Париже.
Ранее полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин поделился мнением по поводу того, кто может стать обладателем "Золотого мяча".
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Лука Модрич , Роман Зобнин , Криштиану Роналду , Спартак , Реал , Советский спорт , Футбол
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