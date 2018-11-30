Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

Луке Модричу. По информации Sky Italia, португалец принял такое решение, потому что знает, что награда не достанется ему. В СМИ отмечалось, что "Золотой мяч" будет вручен полузащитнику мадридского "Реала"

Организаторы премии заранее оповещают игроков. Например, победителю заранее организовывают специальную фотосессию с наградой, а уже после церемонии фото попадают в СМИ.

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 3 декабря в Париже.