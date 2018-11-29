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«Барселона» удержала победу в Эйндховене 

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Фото: uefa.com
В матче пятого тура Лиги чемпионов «Барселона» в Голландии обыграла ПСВ со счетом 2:1.
Все мячи были забиты во втором тайме. Сначала на 61-й минуте Месси перехватил мяч в центре поля, обыгрался с Дембеле, и, собрав на себя сразу троих защитников, без замаха пробил в ближний угол. 0:1.
Спустя 9 минут испанцы удвоили преимущество. Месси навесил со штрафного в район «точки», откуда Пике ногой перевали мяч в сетку. 0:2.
На 83-й минуте хозяева отыграли один мяч. Гутьеррес обыгрался на левом фланге с Тасенде, тот навесил на центр штрафной, где Люк де Йонг головой «кивнул» в ворота. 1:2.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Барселона» лидирует в группе с 13 очками, у ПСВ одно. У «Тоттенхэма» и «Интера» по 7.
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