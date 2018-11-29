«Барселона» удержала победу в Эйндховене

В матче пятого тура Лиги чемпионов «Барселона» в Голландии обыграла ПСВ со счетом 2:1.

Все мячи были забиты во втором тайме. Сначала на 61-й минуте Месси перехватил мяч в центре поля, обыгрался с Дембеле, и, собрав на себя сразу троих защитников, без замаха пробил в ближний угол. 0:1.

Спустя 9 минут испанцы удвоили преимущество. Месси навесил со штрафного в район «точки», откуда Пике ногой перевали мяч в сетку. 0:2.

На 83-й минуте хозяева отыграли один мяч. Гутьеррес обыгрался на левом фланге с Тасенде, тот навесил на центр штрафной, где Люк де Йонг головой «кивнул» в ворота. 1:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Барселона» лидирует в группе с 13 очками, у ПСВ одно. У «Тоттенхэма» и «Интера» по 7.