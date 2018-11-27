Неймар принесет ПСЖ убытки

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» решило отпустить нападающего Неймара в другую команду летом следующего года. Об этом сообщает AS со ссылкой на телеканал Beteve.

По информации телеканала, у форварда существует предварительное соглашение с парижанами, согласно которому ПСЖ отпустит Неймара в испанский клуб, если за него заплатят 200 миллионов евро. В материале отмечается, что за футболиста готовы побороться «Барселона» и мадридский «Реал»

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017-го за рекордные 222 миллиона евро. Таким образом, парижская команда потеряет на трансфере футболиста около 22 миллионов евро.

До этого нападающий выступал за «Барселону». В сентябре 2018-го газета El Mundo Deportivo сообщала, что Неймар рассчитывает вернуться к каталонцам. Бразилец якобы обращался к руководству команды с просьбой инициировать его переход из-за конфликтов с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани.

На трансфере форварда также настаивает президент «Реала» Флорентино Перес, отмечает Don Balon. Бразилец готов перейти в стан сливочных в случае, если команду покинет капитан Серхио Рамос.