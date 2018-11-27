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Неймар принесет ПСЖ убытки 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Panoramic / Globallookpress.com
Руководство французского «Пари Сен-Жермен» решило отпустить нападающего Неймара в другую команду летом следующего года. Об этом сообщает AS со ссылкой на телеканал Beteve.
По информации телеканала, у форварда существует предварительное соглашение с парижанами, согласно которому ПСЖ отпустит Неймара в испанский клуб, если за него заплатят 200 миллионов евро. В материале отмечается, что за футболиста готовы побороться «Барселона» и мадридский «Реал».
Неймар перешел в ПСЖ летом 2017-го за рекордные 222 миллиона евро. Таким образом, парижская команда потеряет на трансфере футболиста около 22 миллионов евро.
До этого нападающий выступал за «Барселону». В сентябре 2018-го газета El Mundo Deportivo сообщала, что Неймар рассчитывает вернуться к каталонцам. Бразилец якобы обращался к руководству команды с просьбой инициировать его переход из-за конфликтов с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани.
На трансфере форварда также настаивает президент «Реала» Флорентино Перес, отмечает Don Balon. Бразилец готов перейти в стан сливочных в случае, если команду покинет капитан Серхио Рамос.
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Реал , Футбол
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