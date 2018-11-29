УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогам матча ЛЧ с «Викторией»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА по итогам матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией».

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Будут рассмотрены инциденты связанные с бросанием болельщиками армейцев различных предметов на поле, а также за выбегание фаната красно-синих на поле.

Дело рассмотрят 13 декабря.

Матч ЦСКА и «Виктории», прошедший на стадионе «Лужники» в Москве, завершился победой гостей со счётом 2:1.