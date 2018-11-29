Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА по итогам матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией».
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Будут рассмотрены инциденты связанные с бросанием болельщиками армейцев различных предметов на поле, а также за выбегание фаната красно-синих на поле.
Дело рассмотрят 13 декабря.
Матч ЦСКА и «Виктории», прошедший на стадионе «Лужники» в Москве, завершился победой гостей со счётом 2:1.
Ранее нападающий армейцев Фёдор Чалов заявил, что ЦСКА не хватило реализации в матче ЛЧ с «Викторией».