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УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогам матча ЛЧ с «Викторией» 

RT на русском + ещё 95 1 час назад
Фото: pfc_cska Twitter
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА по итогам матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией».
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Будут рассмотрены инциденты связанные с бросанием болельщиками армейцев различных предметов на поле, а также за выбегание фаната красно-синих на поле.
Дело рассмотрят 13 декабря.
Матч ЦСКА и «Виктории», прошедший на стадионе «Лужники» в Москве, завершился победой гостей со счётом 2:1.
Ранее нападающий армейцев Фёдор Чалов заявил, что ЦСКА не хватило реализации в матче ЛЧ с «Викторией».
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Федор Чалов , УЕФА , Футбол
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