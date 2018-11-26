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Фанаты «Спартака» жестоко избили прохожего. Один из них придерживается националистических взглядов 

SPORT24.ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге двое мужчин задержаны за жестокое избиение прохожего. Пострадавший Максим Кузнецов попал в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Избиение проиошло 23 ноября.
Одним из преступников оказался 20-летний участник фан-группировки «Застава», поддерживающей московский «Спартак». Его сообщником был 37-летний мужчина. Оба выкладывали в соцсетях фотографии из спортзалов, а младший преступник придерживается националистических взглядов, сообщает Фонтанка.
У задержанных изъяли одежду со следами крови. На них заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Максим Кузнецов , Спартак , Футбол
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