Фанаты «Спартака» жестоко избили прохожего. Один из них придерживается националистических взглядов

В Санкт-Петербурге двое мужчин задержаны за жестокое избиение прохожего. Пострадавший Максим Кузнецов попал в больницу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Избиение проиошло 23 ноября. Одним из преступников оказался 20-летний участник фан-группировки «Застава», поддерживающей московский «Спартак» . Его сообщником был 37-летний мужчина. Оба выкладывали в соцсетях фотографии из спортзалов, а младший преступник придерживается националистических взглядов, сообщает Фонтанка. У задержанных изъяли одежду со следами крови. На них заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».