В «Анжи» приготовились доигрывать чемпионат молодежью

Наставник махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев выразил опасение, что второй круг Российской премьер-лиги (РПЛ) команда будет доигрывать молодежным составом. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Адиев подтвердил, что из-за долгов клуб временно не может тренироваться на «Анжи-Арене». «Идем к банкротству. Два матча доиграем, будем тренироваться. После перерыва в чемпионате сниматься не будем, но проведем молодежью второй круг, видимо», — добавил специалист.

Ранее 26 ноября стало известно, что футболистов «Анжи» не пустили на стадион «Анжи-Арена». Игрокам объявили выходной.

«Анжи» испытывает финансовые трудности с лета. В августе президент клуба Осман Кадиев заговорил о возможном банкротстве. У «Анжи» также проблемы с оплатой перелетов. По словам Адиева, у игроков не хватает денег на карманные расходы.

По итогам 15 туров РПЛ «Анжи» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. 1 декабря команда должна провести матч с «Уфой».