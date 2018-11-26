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В «Анжи» приготовились доигрывать чемпионат молодежью 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Наставник махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев выразил опасение, что второй круг Российской премьер-лиги (РПЛ) команда будет доигрывать молодежным составом. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Адиев подтвердил, что из-за долгов клуб временно не может тренироваться на «Анжи-Арене». «Идем к банкротству. Два матча доиграем, будем тренироваться. После перерыва в чемпионате сниматься не будем, но проведем молодежью второй круг, видимо», — добавил специалист.
Ранее 26 ноября стало известно, что футболистов «Анжи» не пустили на стадион «Анжи-Арена». Игрокам объявили выходной.
«Анжи» испытывает финансовые трудности с лета. В августе президент клуба Осман Кадиев заговорил о возможном банкротстве. У «Анжи» также проблемы с оплатой перелетов. По словам Адиева, у игроков не хватает денег на карманные расходы.
По итогам 15 туров РПЛ «Анжи» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. 1 декабря команда должна провести матч с «Уфой».
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Осман Кадиев , Магомед Адиев , Футбол
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