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Дзагоев рассказал, где хотел бы завершить карьеру 

LiveSport.Ru + ещё 7 13 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что хотел бы завершить карьеру в составе «армейцев».
Об этом футболист сказал в интервью официальному сайту УЕФА.
«Каково это, играть за одну команду в течение 11 лет? Я в ней освоился. В России, скорее всего, вряд ли перейду в какую-то другую. ЦСКА — клуб, где я хотел бы закончить карьеру. Хотя пока, надеюсь, рано. 28 лет — немаленький возраст, но хочется продолжать работать, побеждать, выступать как можно лучше», — отметил Дзагоев.
Напомним, полузащитник выступает за ЦСКА с 2007 года и за это время выиграл с командой 11 трофеев.
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Алан Дзагоев , Футбол
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