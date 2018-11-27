Дзагоев рассказал, где хотел бы завершить карьеру

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что хотел бы завершить карьеру в составе «армейцев».

Об этом футболист сказал в интервью официальному сайту УЕФА.

«Каково это, играть за одну команду в течение 11 лет? Я в ней освоился. В России, скорее всего, вряд ли перейду в какую-то другую. ЦСКА — клуб, где я хотел бы закончить карьеру. Хотя пока, надеюсь, рано. 28 лет — немаленький возраст, но хочется продолжать работать, побеждать, выступать как можно лучше», — отметил Дзагоев.

Напомним, полузащитник выступает за ЦСКА с 2007 года и за это время выиграл с командой 11 трофеев.